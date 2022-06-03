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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لنمو المخ والعظام.. تعرف على فوائد الجمبرى للأطفال

صدى البلد


 


 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد الجمبري للاطفال  .


 

فوائد الجمبري للاطفال :

 

 

تشمل نمو المخ والعظام، وتعزيز الجهاز المناعي والقدرة على مواجهة العدوى، وتحسين الرؤية، وغيرها من الفوائد التى يجنيها الطفل جراءتناول الجمبري، فـ الجمبري للاطفال يعد غذاءً رائعًا خاصة أنه يحسن عملية الهضم

 

 

- يساهم الجمبري فى تسهيل حركات الأمعاء ومنحه عظام قوية، فضلا عن تعزيز النمو البدني والعقلي للطفل، وعلى الرغم من العديد منفوائد الجمبري للاطفال إلا أن هناك أولياء أمور يتساءلون حول إمكانية تناولهم الجمبري ولكن بعد التعرف على فوائد الجمبري للاطفال فىالسطور التالية سيصاب أولياء الأمور بالاندهاش


 

- فتح الشهية

 

يحتوي الجمبري "الروبيان" على الكثير من البروتين الذى ينتج عن تناوله مادة تسمى الببتيد والتى تساهم فى ابطاء عملية الهضم بحيثتزيد الشهية.

 

 

- الجمبرى يحمي من السرطان :

 

يحتوي الجمبري على السيلينيوم وهو مادة مضادة للأكسدة يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية، حيث أثبتت بعض الدراسات أن محتوىالسيلينيوم في الجمبري "الروبيان" يمكن أن يمتصه الجسم جيدًا، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان، فإن السيلينيوم قادر أيضًا علىزيادة القدرة على التحمل ضد الأمراض والالتهابات المختلفة.


 

 

- منع فقر الدم "الانيميا" :

 

يحتوي الجمبري على B12 ، والتي تلعب دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من فقر الدم.

 

 

- يحمى الجهاز المناعي :

 

يعد الجمبري مصدرا غنيا بمحتوى الحديد، هذه المواد هي العناصر الغذائية الأساسية في تكوين الطاقة في الجسم، فضلا عن تعزيزجهاز المناعة ويعمل كمضادات أكسدة تقاتل الجذور الحرة.

 

 

- تحسين الذكاء صحة الجهاز العصبي :

 

الجمبري هو مصدر أوميجا 3 مكتمل ومفيد للغاية في ذكاء الأطفال، وقد أثبتت دراسات مختلفة حقيقة أن الجمبري "الروبيان" يحتوي علىأوميجا 3 الذى يلعب دورًا نشطًا للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وكعامل وقائي للأمراض المرتبطة بأعضاء القلب.


 

- يقوى العظام

 

يمكن للكالسيوم والفوسفور في الجمبري العمل العمل على تشكيل عظام وأسنان قوية، لذلك يُنصح باستهلاك الجمبري فهو مفيد في تكوينالغضاريف في المفاصل.

 

 

- يعمل على تقوية الرؤية

 

يحافظ الجمبري على خلو الأطفال من العدوى ويحسن الرؤية، نتيجة وجود فيتامين (أ) الذي يلعب دورًا ممتازًا في رؤية الطفل ونمو الخلاياوالأنسجة والعظام ويحميه من الإصابة.

لنمو المخ والعظام تعرف على فوائد الجمبرى للاطفال فوائد الجمبري وقاية من السرطان

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