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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي المطاعم.. طريقة تحضير السوشي في المنزل

سوشي
سوشي

السوشي من الوصفات المختلفة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تقديم السوشي بالعديد من الطرق المختلفة.

 

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زي المحلات.. طريقة تحضير أرز السوشي

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أسرار عمل السمك المقلي المقرمش زي المطاعم

 

وإليك طريقة تحضير السوشي زي المطاعم.

مقادير السوشي

185 جرام سمك تونة معلب في ماء يصفى ويفرق بالشوكة
6 شريحة كبيرة توست أبيض ونزيل القشور
1/4 كوب مايونيز
1 ثمرة بصل أخضر مقطعة شرائح رقيقة
1/2 ثمرة خيار كبيرة مقطعة شرائط
1/2 ثمرة أفوكادو مقطعة شرائح رقيقة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

خطوات تحضير السوشي

 قلبي التونة مع المايونيز وعصير الليمون والبصل في طبق  .
ضعي شرائح التوست على لوح تقطيع وبإستخدام نشابة تتسطح قليلاً ويوضع عليها خليط التونة والخيار والأفوكادو ويلف الخبز على الحشو ويقطع كل لفة 4 شرائح سمكية وتلف بغلاف بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لحين التقديم  .

السوشي مقادير السوشي خطوات تحضير السوشي سمك تونة Food

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