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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف حذاء أثري لطفلة يهودية سجينت بهولندا خلال الحرب العالمية الثانية| صور

حذاء فتاة يهودية
حذاء فتاة يهودية

اكتشف بحثون  حذاء جلدي بين أنقاض جيتو وارسو في بولندا ويقول علماء الآثار إنه يخص فتاة يهودية تبلغ من العمر 10 سنوات كانت مسجونة هناك خلال الحرب العالمية الثانية.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، وصف المكتشفين أن  الحذاء البني الصغير مصنوع من مواد رخيصة الثمن ، ومسامير وخيوط.

حذاء فتاة يهودية 

واوضحت الصحيفة أنه تم العثور على القطعة الأثرية في موقع مخبأ كان يستخدمه المقاومون اليهود خلال انتفاضة عام 1943.

 

كان هذا الحدث ، الذي وقع في 19 أبريل ، نتيجة تدفق الجنود الألمان إلى الحي اليهودي لترحيل آخر السكان المتبقين الذين كان من المقرر نقلهم إلى معسكرات الاعتقال.

حذاء فتاة يهودية 

حارب الآلاف من المقاتلين اليهود الجنود ، مما يمثل أكبر وأول انتفاضة لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.


وافادت الصحيفة تم العثور على الاكتشاف الحديث، بقيادة متحف وارسو جيتو ، في 7 يونيو وهي المرة الأولى التي يسمح فيها بالحفر في المنطقة منذ ما يقرب من 80 عامًا ، كما ذكرت صحيفة The First News لأول مرة.
 

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