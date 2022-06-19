عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلنا واحد توفر السلع للمواطنين بتخفيضات 25 لـ 60% حتى عيد الأضحى..فيديو

كلنا واحد
كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" . 

كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.. وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وإنعكاساتها على الحالة الاقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم.

وزارة الداخلية عيد الأضحى مبادرة كلنا واحد أسعار مخفضة توفير السلع السلاسل التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

أزمة جديدة تضرب الزمالك بعد إزالة سور النادي النهري.. فيديو

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

حادث بشع.. تكريك مصرف بالغربية يكشف عن جثة بدون ملامح ومربوطة بحجر

الأهلي يلبي رغبة طفل الإسماعيلي.. وبيبو يستقبله فى الاختبارات

شوبير: عرفت قائمة الأهلي بالحب.. والزمالك يعاني من أزمة

ترشيحاتنا

السيسي يرسل برقية عزاء ومواساة لرئيس جنوب السودان في وفاة وزير الري

الأجواء تتقارب مع طقس العام الماضي.. فصل الصيف يبدأ رسميا الثلاثاء المقبل

شاهد .. أفضل 5 سيارات اقتصادية في السعودية

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11

المجر: شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي تصل يوميا وفقا للعقد والجدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

موظفون يحطمون الرقم القياسي بإسقاط 2910 لابتوب على الأرض |شاهد

فيديو

القمة 124..تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. فيديوجراف

على يد مأذون وشهود.. حفل زواج قط وقطة يثير جدلًا واسعًا باليمن|فيديوجراف

حل اللغز.. لعبة بازل تمنح المشاركين فرصة للفوز بـ2 مليون دولار

مخرج الشادر ينفي تصريحات ياسمين صبري: أنا اللي استبعدتها من الدور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

اﻟﻤﺰﻳﺪ