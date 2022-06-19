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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية: لا نقبل الإساءة للوطنية للإنتخابات بأرقام مغلوطة ودون سند

النائب احمد مقلد
النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب

أكد أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لابد فى الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية أن ندرس ونقرأ ونطلع على الموارد المتاحة لأننا لسنا بمنأى عن الإقتصاد العالمى.


وأضاف"مقلد"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، حول تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/ 2023، أن كل يوم يظهر جليا أننا أمام أزمة ركود تضخمى عالمى يتم مواجهته، ولابد من مواجهة التحديات التى نواجهها بشكل مدروس وواقعى. 

وأشار"مقلد"، إلى أن عجز الموازنة حديث مستمر والكثير من الملاحظات يتم إعادة ذكرها، خلال عرض الحساب الختامى، مازالت أعباء الدين العام تلقى بظلالها على الموازنة، ولابد من مواجهة العجز فى الموازنة من خلال رفع الإيراد العام ولن يكون ذلك الا بالعمل الدؤوب 

وتابع "نائب التنسيقية": "لابد أن أعبر عن استيائى الشديد للتجريح فى الهيئة الوطنية للانتخابات فكل من تحت تلك القبة وخارجها تعاملوا مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم اللذين أدوا عملهم على أكمل وجه فى ظل ظرف ووضع صحى عالمى غاية فى الصعوبه نتيجة فيروس كورونا". 

وأردف "مقلد": "لايجوز بأى حال من الأحوال التجريح فى تلك الهيئة أو أن نوجه لها الإتهام دون سند بإعتبارها مؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة، كما أننى من تحت قبة البرلمان أقول لايجب أن يتم التجريح بتلك الأرقام المغلوطة وبدون سند "

وأعلن "مقلد "موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون وتقرير اللجنة، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول فى إعداد ومراجعة التقرير.

الموازنة العامة للدولة الوطنية للانتخابات فيروس كورونا تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فيروس كورونا

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