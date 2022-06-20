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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

بمشاركة محمود محي الدين

المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تغيرات المناخ وأمن الطاقة..اليوم

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، مؤتمرا اليوم الاثنين ويستمر حتى غدا الثلاثاء، بعنوان: "نحو الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) وما بعده".

يشارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر وعدد من الدول.

ويناقش المؤتمر عددا من موضوعات البيئة والتغير المناخى، حيث تتناول المناقشات الانتقال إلى نظام طاقـة جديد منخفض الكربون، وأمن الطاقة ودور البحر الأبيض المتوسط كمركز للطاقة منخفضة الكربون في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والخليج.

كما يناقش المؤتمر أصناف جديدة تتحمل عوامل الإجهاد والممارسات الزراعية الجيدة، والصناعة الخضراء؛ ومبادرات ريادة الأعمال في مجال الصناعة الخضراء.

ويناقش المؤتمر أيضا انتقال الطاقة نحو تحقيق أهداف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعالجة النفايات وتمويل إجراءات مواجهة تغيرالمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا.

ويشارك بالجلسة الافتتاحية؛ الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، وطارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومحمد سلطان رئيس قطاع العمليات بالبنك التجارى الدولي CIB، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.

كما يشارك بأعمال المؤتمر كل من؛ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والسفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة ومساعد وزير الخارجية سابقا، والدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد قاسم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للقطن والصناعات النسيجية، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وهشام شتا رئيس مجلس إدارة IGI القابضة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين الأجانب.

المصرى للدراسات الاقتصادية محمود محي الدين تغير المناخ الأمم المتحدة

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