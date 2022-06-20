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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز 9 متهمين لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات بالتجمع الخامس

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، حجز 9 متهمين 24 ساعه على ذمة التحريات لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق.

و تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات دون وجه حق، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، بلاغا بقيام بعض الأشخاص بفرض رسوم على قائدي السيارات المترددين على مجمع مقاهي في التجمع الخامس.

تم استهدافهم وأمكن ضبط 9 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاط إجرامي تخصص فى تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات بدون وجه حق مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بالمنطقة.

وتبين أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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