عمرو سلامة: زعلان من تعادل الزمالك

عبّر المخرج عمرو سلامة، عن ضيقه من تعادل نادي الزمالك مع النادي الاهلي في مباراة اليوم بنتيجة 2 -2.

كتب عمرو سلامة من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”: “عمرو سلامة: ”قبل الماتش كنت بدعي الزمالك مايخسرش، بعد المباراة متضايق إنه تعادل لإنه كان قريب قوي من المكسب، شكرا للاعبي الزمالك".

يذكر أن أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة، هو فيلم برا المنهج، الذي طرحته منصة شاهد، بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية.

فيلم برا المنهج، يقوم ببطولته عددا من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.