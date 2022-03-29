عمرو سلامة: عمل المخرج محمد دياب لا يقل أهمية عن إنجاز صلاح

نشر المخرج عمرو سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يشيد فيه بالمخرج محمد دياب بعد العرض الخاص لمسلسله Moon knight من إنتاج شركة Marvel وديزني.

كتب عمرو سلامة : "إنجاز محمد دياب سابقة أتعجب أنها لا تنال الاهتمام الإعلامي أو الصحفي المنطقي لحجمها، مخرج مصري يخرج وينتج لمسلسل يعد من أهم الأعمال في العالم Moon Knight، إنتاج أكبر شركة في العالم Disney، سيعرض على واحدة من أهم المنصات في العالم Disney +، بطولة ممثلين من أهم الممثلين في العالم".

واضاف عمرو سلامة : "الأهم أن المسلسل بعض مشاهده تحدث في مصر ويمثلها لأول مرة في عمل عالمي بعيون مصرية، ومعه ممثلين عرب استطاع أن يجعلهم يقفون أهم نجوم العالم، هذا غير إنجازاته السابقة، دخوله أهم مهرجانات العالم، مهرجان كان وفينسيا وحصوله على جوائز مهمة نسبت لمصر وأفلامه المصرية التي حصدت إيرادات عالية جدا في دول أوروبية مثل فيلمه الأول ٦٧٨.

وأوضح عمرو سلامة : مش هكون ببالغ لو قولت إن إنجاز دياب لا يقل عن إنجاز عمر الشريف أو زويل في العلم، أو محمد صلاح في الكورة، وفرصة إن مخرج مصري يصل لمكانه اللي فيه دلوقتي تقل عن واحد في المية، أو في الألف، لإن مصر أخرجت آلاف المخرجين في تاريخها وهو الأول الذي يصل لهذا المكان.

وأشار عمرو سلامة : “مبروك يا دياب حتى لو كان اللي بيباركلك اللي فاهمين بس، وستكون قصتك مصدر إلهام لينا ولكثيرين، وتخلي طموحنا يعلى بسببك”.