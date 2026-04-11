لمدة يومين.. قافلة طبية مجانية لأهالي قرية العوضي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، اليوم عن إطلاق قافلة طبية مجانية شاملة لخدمة أهالي قرية "العوضي" بمركز سيدي سالم، على مدار يومين بهدف تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر في المناطق الريفية.

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة.

وتقدم القافلة مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، حيث تضم عيادات متخصصة في الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة.

كما تشمل القافلة تفعيل المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، مع تواجد فرق مخصصة للتوعية المجتمعية لتقديم الإرشادات الصحية الوقائية المترددين على القافلة.