إصابة المخرج عمرو سلامة بـ فيروس كورونا

أعلن المخرج عمرو سلامة -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وطالب المخالطين له بتوخي الحذر.

وكتب عمرو سلامة في منشور له عبر فيسبوك: «ايجابي كورونا .. لو شفتني اخر كام يوم خد بالك على نفسك والاخرين».

أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة

يذكر أن أحدث أعمال المخرج عمرو سلامة، هو فيلم برا المنهج، الذي طرحته منصة شاهد، قبل يومين للجمهور، وذلك بعد رفعه من السينمات خلال الشهور الماضية.

فيلم برا المنهج، يقوم ببطولته عددا من الفنانين على رأسهم ماجد الكدوانى وروبى ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى فترة زمنية ماضية .

ويناقش الفيلم قضية التنمر، حيث تجسد الفنانة روبى دور مدرسة موسيقى بإحدى المدارس الخاصة، وتتعرض للكثير من الأزمات فى حياتها، وتدور الأحداث فى إطار الدراما التشويقية.