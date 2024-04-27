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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

انتهت أحداث الشو الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه بيرنلي بالتعادل السلبي، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاءت أحداث الشوط الأول متوسطة من جانب الفريقين وسط خطورة على مرمى مانشستر يونايتد.


ويستقبل مانشستر يونايتد ضيفه بيرنلي بملعب أولد ترافورد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وواصل الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، اعتماده على لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو كقلب دفاع، لسد ثغرة غيابات الخط الخلفي.

وحافظ مدرب اليونايتد على تشكيلته التي خاضت آخر مواجهة ضد شيفيلد يونايتد، ليضع سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي وماسون ماونت على مقاعد البدلاء.


ويحتل المان يونايتد المركز السادس برصيد 53 نقطة، فيما يسعى بيرنلي للنجاة من الهبوط، في ظل تواجده بالمركز التاسع عشر برصيد 23 نقطة.

وفيما يلي تشكيل اليونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت - ماجواير - كاسيميرو - بيساكا

الوسط: إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز

الهجوم: أنتوني - هويلوند - جارناتشو

وجاء تشكيل بيرنلي كالآتي:

حراسة المرمى: موريتش

الدفاع: أسينيون - أوشي - إيستيفي - تايلور

الوسط: برون لارسن - بيرج - كولين - فيتينيو

الهجوم: أودوبيرت - فوفانا
 

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