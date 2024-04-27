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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة واقعة الطفل العائد من الموت بعد إحتجازه تحت الأرض

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل إحتجازه تحت الأرض) يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدى على نجله وإحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية. 

وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" ، نجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة) ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه).

وعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بإدعاءات كاذبة بزعم إستمرار إصابة نجله "رغم شفائه" بقصد التشهير بهما. وتم ضبطهما وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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أجهزة وزارة الداخلية العائد من الموت المواقع الأخبارية تداول مقطع فيديو جروح قطعية حدوث مشاجرة خلافات المصاهرة

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