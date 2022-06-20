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الإشراف العام
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أستاذ الطرق بعين شمس : تطوير الطريق الساحلي نقلة نوعية وحضارية

صدى البلد

قال الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق بجامعة عين شمس ، أن تطوير الطريق الساحلي هو نقلة نوعية وحضارية وتسبب انسيابيه مروريه وهو تأمين لحركة المتجهين لمطروح أو القرى السياحية عند زيادة السرعة. 
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" من مصر " المذاع على قناة cbc، تطوير الطريق يساعد على تقليل معدلات الحوادث والحصول على أعلى معدلات الامان المروري ، وهذا يأتي في إطار ما اقوم به الدولة في توسيع الطرق الرئيسية .
 

وتابع أن تطوير الطريق الساحلي يساعد في خطة تطوير المنطقة الشمالية، مشيرا ان الالتزام بتعليمات الطريق ثقافة و امان للمواطن المستخدم للطريق.

وتابع أن  نشر أنظمة النقل الذكية ومراقبة المحاور المروريه الجاري تطويرها ستساهم في تصوير المخالفة وتحديد المسؤول عنها وعقوبته.

جامعة عين شمس الطريق الساحلي الطرق الرئيسية الدكتور حسن مهدي الحوادث

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