أستاذ الطرق بعين شمس : تطوير الطريق الساحلي نقلة نوعية وحضارية

قال الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق بجامعة عين شمس ، أن تطوير الطريق الساحلي هو نقلة نوعية وحضارية وتسبب انسيابيه مروريه وهو تأمين لحركة المتجهين لمطروح أو القرى السياحية عند زيادة السرعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" من مصر " المذاع على قناة cbc، تطوير الطريق يساعد على تقليل معدلات الحوادث والحصول على أعلى معدلات الامان المروري ، وهذا يأتي في إطار ما اقوم به الدولة في توسيع الطرق الرئيسية .



وتابع أن تطوير الطريق الساحلي يساعد في خطة تطوير المنطقة الشمالية، مشيرا ان الالتزام بتعليمات الطريق ثقافة و امان للمواطن المستخدم للطريق.

وتابع أن نشر أنظمة النقل الذكية ومراقبة المحاور المروريه الجاري تطويرها ستساهم في تصوير المخالفة وتحديد المسؤول عنها وعقوبته.