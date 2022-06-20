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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

%99 من الشعب أزهري.. أحمد سعد يكشف حقيقة الوشم ويرد على المهاجمين.. فيديو

احمد سعد
احمد سعد

حل المطرب أحمد سعد، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".


 

وكشف المطرب أحمد سعد، حقيقة الوشم، قائلا: "كان عندي جرح كبير في ذراعي وخياطه، والناس كانت بتسأل دائما عن التشوهات اللي ف ايدي"، متابعا: "عملت الوشم علشات يداري الحاجات دي".


 

وأضاف: "وأنا في العمرة في السعودية الناس سابوا كل حاجه ومسكوا في الوشم، وإحنا عندنا 99% من الشعب المصري أزهري بطبيعته وعلى فطرته".


 

وأشار: "فكرت اني اتصور واحط على الصورة دعاء مهم بصوتي، لأني بتصور في الحفلات كتير، قولت ليه متصورش أثناء تأدية الفريضة"، مردفا: "احنابنأدي فرض ربنا ونتبسط زي أي حد".


 

وتابع: "الناس سابت كل حاجه ومسكت في الوشم، ولقيت اللي بيقول يا كافر وناس بتشتم وتهاجم، وقالوا على السبحة انسيال"، لافتا: "مشكلتنا الكبيرة إننابنبص على بعض ومش باصين على نفسنا، دا فيه واحد مصري جري ورايا في الحرم علشان كنت لابس شبشب".


 

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