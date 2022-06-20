منسق برنامج مودة بوزارة التضامن يكشف أهمية دورات ما قبل الزواج

قال ممدوح المصري منسق فني بمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع مودة يلعب الدور الذي يقوم به الاهالي مع أولادهم المقبلين على الزواج وكان الاهل قبل الزواج يؤهلون الشباب للزواج .



واضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc ، ان مودة تلعب دور الاهل بشكل علمي من هلال تحليل كافة الظواهر السلبية للحياه الزوجية وخاصة سنه اولى زواج والتي تنتهى بخلفات وصدمه للأطراف.



واوضح أننا نريد القضاء من البداية على الاسباب التي تؤدي الي للطلاق من خلال العمل على الاحصاءات الرسمية والمؤشرات التي يقدمها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية .

وتابع ممدوح المصري " أننا نقدم دورة إستباقيه المقبلين على الزواج واعلامهم بطبيعة كل مرحلة وكيفية التعامل معها، ونتحدث معهم عن تصوراتهم ونصحح لهم المفاهيم المغلوطه وهناك عدد كبير من الشباب ارسل لمود لأخذ الدورات ونحن في تطور مستمر عام عن عام" .

