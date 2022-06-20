أمن القاهرة تقدم المساعده لمواطن عاجز عن الحركة ببدر

فى إستجابة فورية ، قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لأحد المواطنين لعدم قدرته علي الحركة.

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) وإلتمس مساعدته نظراً لتواجده بمفرده بمسكنه وسقوطه من على الكرسى المتحرك الخاص به داخل مسكنه وعدم قدرته على الحركة نظراً لظروفه الصحية.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ وقامت بتقديم المساعدة اللازمة له .

وقدم المواطن الشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.