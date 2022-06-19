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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة: لم يتم تخدير سيدة أثناء استقلال توكتوك في المرج

حقيقة تخدير سيدة
حقيقة تخدير سيدة اثناء استقلالها توك توك - ارشيفيه

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" متضمناً الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال استقلالها مركبة "توكتوك" بالقاهرة.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمناً الادعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير عن طريق سكب مادة سائلة عليها حال استقلالها مركبة "توكتوك" بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو من إدعاءات

وبسؤال السيدة المشار إليها ، نفت تعرضها للتخدير، وقررت أنها بتاريخ 16 يونيو الجارب وحال استقلالها مركبة "توكتوك" بمنطقة المرج ، فوجئت بقيام إحدى الفتيات أثناء لهوها مع أُخرتين بإلقاء كيس "مياه" تجاهها ، فترجلت من المركبة وأمسكت بإحداهن ما أدى لتجمع الأهالي وشعورها بحالة إعياء نظراً لظروفها الصحية

وبسؤال قائد المركبة المشار إليها أيد ما جاء بأقوالها .

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (3 فتيات - مقيمات بدائرة القسم) تم ضبطهن  

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة ، وقيامهن بإلقاء كيس "مياه" تجاه مركبة "التوكتوك" بقصد اللهو ، كما أمكن التوصل إلى القائم على نشر مقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) وباستدعائه وسؤاله أقر بقيامه بنشر الفيديو لاعتقاده بصحته ، وأضاف بقيامه بحذفه عقب علمه بحقيقة الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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