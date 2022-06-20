أجنبي وراء سرقة أجهزة محمول ولاب توب من داخل شقة بمدينة الشروق

كشف رجال المباحث غموض بلاغ سرقة أجهزة من داخل شقة بمدينة الشروق، حيث تبين أن أجنبي وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه.

وتبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقه ٣ هاتف محمول - جهاز "لاب توب" من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما أقر بقيامه بالتصرف فى كافة المسروقات بالبيع لدى عميليه، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول –جهاز "لاب توب" خاصين بالمجنى عليه ، كما أمكن ضبط 4 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" مجهولين المصدر.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من المتهم المذكور، وأنها من متحصلات وقائع سرقة آخرى.

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.