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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رباب الشريف: النانو تكنولوجى تدخل فى إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر

الدكتورة رباب الشريف
الدكتورة رباب الشريف

كشفت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية النانو تكنولوجى جامعة القاهرة  ، عن المجالات التى تستخدم فيها تقنية النانو تكنولوجى . 

وقالت الدكتورة رباب الشريف خلال تصريح لـ صدى البلد ، كلية النانو تكنولوجى بجامعة القاهرة تعتبر آخر كلية تابعة لجامعة القاهرة ، بدأت كمركز لـ النانو تكنولوجى فى عام 2009 بعد ذلك تطورت الفكرة نتيجة لأهمية التطبيقات المختلفة فى النانو تكنولوجى ، و كان صاحب الفكرة هو الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وقام بتحويل المركز إلى أول كلية من نوعها فى مصر وليس فى مصر ولكن فى الشرق الأوسط.

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و تابعت “ رباب ”  تتميز كلية النانو تكنولوجى بانها كلية بينيه تهتم بالاستراتيجية العلمية للجامعة و وباستراتيجية جمهورية مصر العربية ، كما نهتم بتصنيع مواد جديدة من المواد النانومترية ويكون لها مواصفات فريدة تفيد كافة أنواع المجالات بدأ بـ إنتاج الطاقة المتجددة و تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة و التطبيقات المختلفة فى الصيدلة والطب والهندسة التى تفيد المشكلات والتحديات الصناعية.

كما أشارت إلى أن النانو تكنولوجى،  تفيد فى التحديات العالمية مثل تغير المناخ وهي قضية شائكة و الجميع مهتم به منها الاداره العليا والقيادة السياسية وغيرها والنانو تكنولوجى تقوم بدور هام جدا فى هذا الملف .

 

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