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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيه القسوة دي .. إبراهيم سعيد يعلق على قتل طالبة جامعة المنصورة

صدى البلد

كتب ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق تغريدة جديدة له عن حادثة جامعة المنصورة عبر حسابه الشخصي علي تويتر.

و كتب ابراهيم سعيد قائلا :"طالب دبح فتاة من ⁧‫#جامعه_المنصوره‬⁩ 
‏قد اي الناس بقت علي قلبهم غشاوة يارب خرجنا منها علي خير واحفظنا ايه القسوه دي " 

وكانت جريمة بشعة شهدتها مدينة المنصورة، حين أزهق طالب بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة حياة زميلته الطالبة بذات الفرقة ذبحا، أمام بوابة الجامعة مستخدما سكينا بسبب رفضها له ونهرها.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، أفاد بمصرع طالبة على يد طالب أمام بوابة جامعة المنصورة، وعلى الفور وجه اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في المنصورة، أن المجني عليها تدعى ن أ طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب جامعة المنصورة، والمتهم يدعى م ع طالب بذات الفرقة بالجامعة، وتباشر الأجهزة التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

إبراهيم سعيد حادث المنصورة جامعه اجهزة الامن المصري

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