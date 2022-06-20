تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو.. تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم

عرضت قناة العربية تقرير عن أغلى لاعبي كرة القدم في العالم الذين تتجاوز قيمتهم السوقية أكثر من ١٠٠ مليون يوروا .

وكشفت التقرير أن أغلى 5 لاعبين لا تتخطى أعمارهم 23 عاما ، طبقا لتقديرات المركز الدولي للدراسات الدولية وجاءت أسمائهم كالتالي :

الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان تتخطى قيمته السوقية 205 مليون يورو

البرازيلي "فينيسيوس جونيور" لاعب ريال مدريد تتخطى قيمته السوقية 158 مليون يورو

النرويجي" إيرلينج هالاند" مانشستر سيتي تتخطى قيمته السوقية 152 مليون يورو

لاعب برشلونة الإسباني"بيدري"، تتخطي قيمته السوقية 135 مليون يورو .

لاعب الدوري الألماني "جود بيلينغهام"، البالغ من العمر 18 عاما تقدر قيمته السوقية الحالية ب 133 مليون يورو



