عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو.. تعرف على أغلى 5 لاعبين في العالم

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقرير عن أغلى لاعبي كرة القدم في العالم الذين تتجاوز قيمتهم السوقية أكثر من ١٠٠ مليون يوروا .

وكشفت التقرير  أن أغلى 5 لاعبين لا تتخطى أعمارهم 23 عاما ، طبقا لتقديرات المركز الدولي للدراسات الدولية وجاءت أسمائهم كالتالي : 

الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان تتخطى قيمته السوقية  205 مليون يورو

البرازيلي "فينيسيوس جونيور" لاعب ريال مدريد تتخطى قيمته السوقية  158 مليون يورو

النرويجي" إيرلينج هالاند" مانشستر سيتي  تتخطى قيمته السوقية  152 مليون يورو

لاعب برشلونة الإسباني"بيدري"،  تتخطي قيمته السوقية  135 مليون يورو .

لاعب الدوري الألماني "جود بيلينغهام"،  البالغ من العمر 18 عاما تقدر قيمته السوقية  الحالية ب 133 مليون يورو 

 

ريال مدريد مانشستر سيتي باريس سان جيرمان كرة القدم برشلونة الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

وقف القصف أو الرد..جنرال بولندي: يجب على الناتو توجيه إنذار نهائي لروسيا

موعد عيد الأضحى 2022 بالمغرب وباقي الدول العربية

لا يُسأل جنائيا.. ماذا لو كان قاتل طالبة المنصورة مريضا نفسيا؟.. تفاصيل

حبس صامويل إيتو 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب التهرب الضريبي

الذهب يرتفع 4 جينهات في ختام تعاملات اليوم

والد ضحية حلوان: جوز بنتي طعنها 20 مرة علشان رفضت تصرف على البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ