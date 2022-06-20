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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الشرقية ينعى أبو وردة مدير عام إدارة شرق الزقازيق السابق

الفقيد
الفقيد

نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بقيادة   محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وفاة يوسف أبو وردة مدير عام إدارة شرق الزقازيق التعليمية السابق والذي وافته المنية اليوم.

وجاء بيان نعي المديرية «تنعى المديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بمزيد من الحزن والأسي المرحوم المربي الفاضل يوسف أبو وردة  مدير عام إدارة شرق الزقازيق السابق سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد العزيز  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وينعم عليه بعفوه ورضوانه ، وانا لله وانا إليه راجعون.

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ومن جانبه أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الراحل كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة وحب العلم والعملية التعليمية ، مشيرا إلى أن الفقيد كان يعاني من أزمة صحية، بالإضافة إلى حزنة الشديد على وفاة نجلة.

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