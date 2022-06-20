رجل مختل يقدم على تصرف غريب أعلى عربية شرطة بلوس أنجلوس| فيديو

صور رجل وهو يرقص عارياً فوق سيارة للشرطة في ممشى المشاهير الشهير في هوليوود بلوس أنجلوس ، في الساعة 7 صباحاً فقط من صباح يوم الجمعة.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، صعد الرجل البالغ من العمر 38 عامًا فوق عربة الشرطة وتجاهل طلب الشرطة بالنزول من اعلى السيارة ، واختار الرقص بدلاً من ذلك.



يمكن رؤية ضباطنا وهم يحيطون بالسيارة بينما كان الرجل الطائش يقفز بقدميه على سقف سيارة الشرطة ويقوم بسب رجال الأمن .

استدعى الضباط احتياطيًا لإخراجه من السيارة بعد أن بدأ في تخريبها ، حيث قام في النهاية بركل النافذة الخلفية للسيارة، ولكن ، في النهاية قام رجال الشرطة بإحتجاز الرجل ووضعه في مؤخرة سيارة دورية.

