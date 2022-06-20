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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مدارس الإسكندرية تتألق بالتصفيات النهائية

انطلاق دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة بالجمهورية

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية تتالق في دوري أوائل الطلبة

انطلقت التصفيات النهائية لمسابقة دوري مستقبل وطن على مستوى الجمهورية،  وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين حزب مستقبل وطن، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبرعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب.

نجحت مدرسة زهرات العلا بإدارة العامرية التعليمية، ومدرسة برج العرب في الإسكندرية في التأهل إلى دور الـ16 من دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في الإسكندرية، وتحت إشراف عبدالعاطي تمساح أمين شئون التعليم والبحث العلمي بالحزب في المحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة، إن المسابقة تستهدف نشر الوعي وترسيخ الانتماء.

وأضاف ضيف الله أن الإسكندرية تشارك بمدرستين في مسابقة أوائل الطلبة بالجمهورية إلى جانب القاهرة والجيزة، نظرًا لأن المسابقة شهدت مشاركة 954 مدرسة على مستوى المحافظة.
وأكد النائب رزق ضيف الله استمرار الدعم والمساندة للمدرستين المشاركتين من أجل الوصول إلى نهائي البطولة وتمثيل الإسكندرية تمثيلاً مشرفًا.

وأشار  عبدالعاطي تمساح، أمين شئون التعليم والبحث العلمي بالحزب في الإسكندرية إن محتوى الأسئلة الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا على التعاون المثمر مع الوزارة لتذليل جميع العقبات من أجل إخراج المسابقة على أفضل ما يكون، وتحقيق الاستفادة العظمى للطلاب. 

وشدد على أن المسابقة نجحت في الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية الموجودة في كل ربوع مصر، مما يعزز روح التنافس ونشر مبادئ الوطنية وتعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي. 

يذكر أن المسابقة تستهدف طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي ويتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المسابقة أسئلة شفهية حول المشروعات القومية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، والمتحف المصري الكبير، والعاصمة الإدارية، وأنفاق تحيا مصر، وقناة السويس الجديدة، والمتحف القومي للحضارة، ومدينة العلمين، وغيرها من المشروعات.

الاسكندرية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم طارق شوقي البحث العلمي مستقبل وطن مجلس الشيوخ الدكتور طارق شوقي

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