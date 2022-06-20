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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد فيتامين سنتروم للنساء .. بينها دعم المناعة

فيتامين
فيتامين

سنتروم هو مكمل غذائي متعدد الفيتامينات والمعادن مع الحديد وفيتامينات D3 و B ومضادات الأكسدة، مهم لصحة السيدات.

فيتامين سنتروم متعددة كاملة مصنوعة من فيتامينات ومعادن فردية ، بما في ذلك جميع الفيتامينات الأساسية،  يحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد في دعم إطلاق الطاقة اليومية، وتدعم وظيفة المناعة الطبيعية، وتساعد في استقلاب الجسم من المغذيات الكبيرة ، وتساعد في الحفاظ على  الشعر والأظافر والجلد بشكل طبيعي.

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فوائد فيتامين سنتروم للسيدات

تقليل التعب
فيتامين ب 6 ، ب 12 والحديد للمساهمة في تقليل التعب والإرهاق

قوة العظام
غني بفيتامين د والكالسيوم للمساعدة في الحفاظ على عظام قوية وطبيعية

التمثيل الغذائي
يساهم البيوتين والكروم والزنك في التمثيل الغذائي الطبيعي للبروتين الدهني والكربوهيدرات

دعم المناعة
تساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين C و D والزنك على دعم الوظيفة الطبيعية لجهاز المناعة

الجلد والشعر والأظافر
يساعد البيوتين والزنك في الحفاظ على الشعر والجلد الطبيعي. السيلينيوم يساعد في الحفاظ على الأظافر الطبيعية.

خلايا الدم الحمراء
بسبب الدورة الشهرية ، تحتاج النساء أيضًا إلى مزيد من الحديد بشكل ملحوظ. يساعد الحديد في دعم التكوين المنتظم لخلايا الدم الحمراء 2

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