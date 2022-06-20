المصري يستأنف تدريباته ببرج العرب استعدادًا لمصر المقاصة

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق مصر المقاصة، والمقرر اقامتها في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من يونيو الجاري.

وكان حسام حسن المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، عقب نهاية مباراة الفريق أمام الجونة والتي أقيمت أول من أمس وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ سجله محمد جريندو في الشوط الثاني من المباراة.

ويسعى حسام حسن لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية لوضع النادي المصري في مكانته التي تليق به من جديد