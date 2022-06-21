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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة.. تعيين سيدة رئيسا لمجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي

الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي - إياتا

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن إيفون مانزي ماكولو، الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية، ستشغل منصب رئيس مجلس محافظي إياتا اعتباراً من يوينو 2023، خلفاً لمحمد ناني بعد انتهاء فترة توليه لهذا المنصب، حيث تعتبر مانزي ماكولو، أول امرأة تشغل هذا المنصب.

ووافق الاجتماع العمومي السنوي لإياتا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، على التعيينات الجديدة في مجلس المحافظين، حيث أعلن عن تعيين محمد توفيق ناني، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام خطوط بيجاسوس الجوية، رئيساً لمجلس محافظي إياتا لمدة عام واحد اعتباراً من اليوم، الثلاثاء، الموافق 21 يونيو الجاري، الذي يوافق اختتام فعاليات الاجتماع العمومي السنوي الثامن والسبعين لإياتا.

ويحمل محمد ناني عضوية مجلس محافظي إياتا منذ عام 2019، ويُعدّ الرئيس الثمانين للمجلس بعد السيد روبن هايز، الرئيس التنفيذي لشركة جيت بلو الذي لا يزال عضواً في المجلس.

وشغل السيد ناني منصب الرئيس التنفيذي لخطوط بيجاسوس الجوية منذ عام 2016، واستمر في شغل هذا المنصب حتى وقتٍ سابق من العام الجاري قبل تعيينه في منصبه الحالي. وقبل انضمامه إلى بيجاسوس، كان ناني الرئيس التنفيذي لشركة كارفور إس إيه بين عامي 2013 - 2016، والرئيس التنفيذي لشركة تيكنوسا بين عامي 2005 - 2013، ونائب رئيس مجلس إدارة تيكنوسا بين عامي 2000 - 2005. ويتمتع ناني، الذي بدأ مسيرته المهنية في عام 1988، بخبرة واسعة في قطاع الأعمال، ومن ضمنها التجزئة الاستهلاكية والخدمات المصرفية.

 

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

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