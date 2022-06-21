حزب الشعب السويسري يطالب الحكومة بالوساطة بين أوكرانيا وروسيا

طالب حزب الشعب السويسري من حكومة بلاده في بالوساطة بين روسيا وأكرانيا لإنهاء النزاع، مشيرا إلى ضرورة عدم استبعاد روسيا.

وقال الحزب وفق وسائل إعلام: "إذا كانت سويسرا تريد أن تلعب دورا في حل هذا النزاع، فعليها التحدث إلى الجانبين، وعدم استبعاد روسيا. خاصة وأننا لا نعرف كيف ستستغل كييف القمة المزمعة حول أوكرانيا لإبراز مطالب جديدة".

ويعتبر فرانز غروتر، عضو البرلمان عن هذا الحزب، أنه من غير المناسب الآن التحدث عن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث تجري على أراضي أوكرانيا أعمال عسكرية، و"خطة مارشال" لأوكرانيا ستكون مطلوبة في النهاية.

وكان من المقرر عقد منتدى حول الإصلاحات في أوكرانيا في سويسرا قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس إيغناسيو كاسيس قوله، إنه في ظل الوضع الحالي، تريد برن تحويل هذا الحدث إلى "مؤتمر دولي حول إعادة إعمار أوكرانيا".