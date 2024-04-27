أسعار كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية في مصر .. صور

تقدم السيارة كيا جراند سيراتو 2024 في السوق المحلي عبر 3 فئات وهي، LX FO وEX CAM، بالإضافة إلى الفئة الثالثة كاملة التجهيزات HIGHLINE، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و449 ألفا و900 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 في مصر، بالإضافة إلى ابرز المواصفات

كيا جراند سيراتو 2024

القدرات الفنية وتجهيزات كيا جراند سيراتو 2024

فرامل مانعة للانغلاق.

وسائد هوائية للمقاعد الأمامية.

برنامج الثبات الالكتروني.

نظام التوزيع الالكتروني للفرامل.

مرايات كهربائية جانبية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

مثبت سرعة.

فتحة سقف كهربائية.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا جراند سيراتو 2024

مكيف هواء.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة.

نظام ترفيهي صوتي.

اضاءة LED.

محرك 1600 CC.

4 سلندر.

قوة 130 حصان.

عزم دوران 192 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

12 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/ساعة.

استهلاك وقود 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو 2024

أسعار كيا جراند سيراتو 2024 الرسمية بالسوق المصري

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 1,449,900 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 1,649,900 جنيه.