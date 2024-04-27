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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير : عدد اللاجئين بمصر 500 ألف منهم 70% يتقاضون 450 جنيها شهريا

الحسين حسان رئيس
الحسين حسان رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات

كشف الحسين حسان رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات الرقم الحقيقي للاجئين في مصر.

وقال الحسين حسان خلال حواره مع برنامج “مع خيرى” المذاع عبر قناة “المحور” تقديم الإعلامى خيرى رمضان ، أن عدد المقيمين فى مصر 9 مليون شخص.

وتابع رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات: عدد اللاجئين فى مصر 500 ألف منهم 294 ألف مسجلين داخل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين.

وأضاف رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للقضاء على العشوائيات: 70% من ال 294 الف لاجئ يحصلون على دعم من المفوضية مقداره 450 جنيه للفرد.

واوضح الحسين حسان بالنسبة للاشقاء السودانيين فعددهم وصل 5 مليون شخص داخل مصر ذلك خلال فترة التسعينيات وبدأ العدد يتراجع عند استقرار السودان خلال تلك الفتره.

وتابع  حسان أن هناك معلومات مغلوطة حول 9 مليون فالبعض يعتقد أن كلهم لاجئين ولكن 9 مليون شخصا المتواجدين بمصر منهم طلبه على سبيل المثال ومنهم بعض الطبقات الغنية التي اتت من البلاد غير المستقره وهؤلاء لا يندرجون تحت مسمى لاجئين.

“المحور” استقرار السودان الإعلامي خيرى رمضان الحسين حسان السودانيين العشوائيات اللاجئين

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