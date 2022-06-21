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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب.. إطلالة جذابة لـ إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية “الأستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي ، بإطلالة جذابة بمكياج صاخب  ، مما أثار إعجاب متابعيها .

 

بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ إيمان العاصي عبر إنستجرام

بصورة سيلفي.. إيمان العاصي تخطف الأنظار عبر إنستجرام


وانضمت الفنانة إيمان العاصي، مؤخراً لفريق مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبدالمغني.

من جانبه، قال المنتج وائل عامر في تصريحات صحفية ، إن العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وأن شركة الفارس للإنتاج الفني "الجهة المنتج للعمل" تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى أن الجهة المنتجة سبق وأن خاضت الإنتاج السينمائي من خلال فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، ايمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، من تأليف محمد سمير مبروك  وإخراج أحمد البدري.

 

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