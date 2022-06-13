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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ إيمان العاصي عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصية “الأستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت إيمان العاصي ، بإطلالة جذابة بالكاجوال ، مما أثار إعجاب متابعيها .

بصورة سيلفي.. إيمان العاصي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بدون مكياج.. إيمان العاصي تتألق تحت أشعة الشمس في أحدث ظهور

وانضمت الفنانة إيمان العاصي، مؤخراً لفريق مسلسل "الجمعية" تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، حيث تعاقدت مع المنتج وائل عامر للمشاركة في بطولة العمل مع الفنان محمود عبدالمغني.

من جانبه، قال المنتج وائل عامر في تصريحات صحفية ، إن العمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، وأن شركة الفارس للإنتاج الفني "الجهة المنتج للعمل" تواصل حالياً التعاقد مع عدد كبير من النجوم للانضمام لبطولة المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره عقب شهر رمضان المقبل، وسوف يتم الإعلان عنهم في وقت لاحق، مؤكداً أن المسلسل من نوعية الدراما الشعبية وسوف يتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

يشار إلى أن الجهة المنتجة سبق وأن خاضت الإنتاج السينمائي من خلال فيلم "استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، صبري فواز، سماح أنور، ايمان السيد، ندى بهجت، محمد يونس، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، من تأليف محمد سمير مبروك  وإخراج أحمد البدري.

 

إيمان العاصي اطلالات ايمان العاصي الفنانة ايمان العاصي اطلالات النجوم على السوشيال ميديا

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