21 يونيو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز تسير أعمالك بشكل سهل وتتقدّم تدريجياً نحو النجاح. وسوف تأخذ حياتك المهنية طريقاً تصاعدياً، إنه عام واعد جدا الحظ يبتسم لك لتبدأ معها صفحة جديدة في حياتك تكون حافلة بالتقدم والازدهار.

مواليد اليوم الثلاثاء 21 حزيران يونيو من برج الجوزاء.



البراعة هي شعار مولود اليوم من برج الجوزاء هذا البرج المزدوج. هناك جانبان في شخصيته فهو سريع البديهة وحاد الذكاء وفي الجانب الآخر نجد فيه شخص حساس. من جهة، يمكن أن تراه غزلي، اجتماعي، منفتح ومرح ومن جهة أخرى يمكن أن تجد هذا البرج الهوائي تأملي، جدي، عصبي ومتردد. في كل الأحوال، يستطيع التأقلم مع كل الظروف وهو بالطبع سيكون من أروع الأشخاص الذين تعرفت عليهم في حياتك ومعه لن تشعر بالملل أبدا.