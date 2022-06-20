حظك اليوم وتوقعات الأثنين 20-6- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأثنين الموافق 20 يونيو 2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع time of indea.



برج الثور (21 أبريل - 20 مايو):

سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو):

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو):

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك و سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس):

عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. اتخذ قراراتك المالية بحكمة.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر):

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى صحتك. سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالتحديات على الصعيد الاقتصادي

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر):

سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر):

عليك أن تحافظ على هدوء عقلك وسيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لك

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر):

سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي و بالنسبة لرجال الأعمال ، إذا كنت تفكر في الاستثمار ، فعليك أولاً الحصول على معلومات كاملة

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير):

سيكون هناك سعادة وسلام في الأسرة إلى جانب ذلك ، ستكون بصحة جيدة وستكون قادرًا على الاستمتاع بأطباقك المفضلة.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير):

هذا الأسبوع قد تؤثر أفكارك الإبداعية على الآخرين. سوف تشعر أنك أفضل بكثير

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس):

سوف تنفق الكثير من المال في تلبية احتياجات أحبائك