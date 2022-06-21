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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشيجوف: من السابق لأوانه الحديث عن الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أنه من السابق لأوانه حديث الاتحاد عن حزمته السابعة من العقوبات ضد روسيا.

 

وأشار تشيجوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" نشر أمس الاثنين، إلى أن "بعض الحزم الأولى تم إقرارها بسرعة فائقة، والخامسة تم إقرارها بصعوبة، لكنها تضمنت الحظر على الفحم والصلب من روسيا".

 

وتابع: "وأثناء إقرار الحزمة السادسة حاولوا التطرق إلى موضوع الحظر النفطي، وتمكنوا من ذلك مع استثناء ملموس والآن بدأ الجميع بالحديث عن الحزمة السابعة، لكن ذلك سابق لأوانه على أقل تقدير".

 

وأعاد تشيجوف إلى الأذهان أنه على الرغم من إقرار العقوبات بالإجماع، تمكنت هنغاريا من الحصول على شروط خاصة، وتمكنت بعض الدول الأخرى من "تثبيت مواقفها".

الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات النفط العقوبات ضد روسيا الحزمة السادسة

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