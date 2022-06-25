الدلو بالمال والعذراء بالسفر.. اكتشف طريقة إسعاد كل برج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح طريقة إسعاد كل برج، فجميع الصفحات تختلف من برج لبرج وهكذا قرار السعادة أيضا، وكيف يسعد الشخص نفسه.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية طريقة.

طريقة اسعاد كل برج :



#الدلو : امنحوه المال وهو يشتري ما يريد وما يرغب فيه فإنه من الصعب تحديد ما يرغب.

#الثور : لا يستحق الا هدية انيقة ك ايفون بلون مميز فهو يحب التواصل مع الاخرين.

#الأسد : يعشق الاحذية امنحوه خزانة مليئة باللاحذية الملونة والجميلة ستكون سبب في اسعاده.

#القوس : علبة من النوتيلا والورود الحمراء ستفرحه فهو رومانسي جداً.

#الحوت : يحب الاعتناء بجماله قم بمنحه المثير من مستحضرات التجميل الانيقة العالمية.

#الميزان : يحب التسوق وشراء الثياب فزيارة الى مركز تسوق ستسعده.

#السرطان : الذهب و المجوهرات فهو يستحق

#الحمل : يحب الكثير من الهدوء والاسترخاء قم بدعوته على الافطار على الشاطئ.

#الجوزاء : من الابراج الصعب ان ترضي مزاجها فربما امنحه ثلاجة مليئة بالحلوى والشوكولا.

#العقرب : ادعوه للملاهي ربما يستحق ان يبتهج ويسعد كثيرا واشتري له قليلا من السكاكر.

#العذراء : تذكرة سفر فهو يحب السفر جداً وراحة البال.

#الجدي : برج العظماء تكفي سيارة موديل السنة ليكون سعيدا