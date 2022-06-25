إحراق المخلفات السبب وراء حريق 18 فدان موز في المنوفية

أكدت التحقيقات الأولية وراء حريق 18 فدان موز في مزرعة بقرية الأخماس بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أن السبب هو إحراق مخلفات أشجار الموز أسفلها، مما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار المزرعة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بنشوب حريق في مزرعة موز على مساحة 18 فدانا بقرية الأخماس.

وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو اشتعال النيران في مخلفات أسفل أشجار الموز أثناء قيام عامل بالمزرعة بتنظيف المخلفات، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار الموز وعدم قدرته على السيطرة على الحريق، مما أدى إلى امتداد النيران إلى 18 فدان موز، منها 15 في مزرعة الحريق و3 أفدنة من مزرعة مجاورة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.