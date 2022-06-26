حزب العدل يشيد بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني: يعبر عن التنوع السياسي

رحب حزب العدل، بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف، وعبر بشكل حقيقي وجاد، عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية.

وقال الحزب في بيانه: وإذ يثمن حزب العدل تلك الخطوة التي تأتي لتجيب على اللغط والتساؤلات المثارة خلال الفترة الماضية؛ فإننا نشيد بجهود المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، على مجهوداته للوصول لهذا التشكيل الجيد، ونؤكد على تطلعنا لبدء جلسات الحوار الوطني، باعتبار أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد نحو صياغة مستقبل هذا الوطن، بما يحقق مصلحة مصر والمصريين.

جاء ذلك بعد إعلان إدارة الحوار الوطني عن الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا في وقت استغرق نحو عشرين يوميا بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له فيما يلى:

أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.

أميرة صابر، عضو مجلس النواب.

جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.

الدكتورة/ ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.

سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.

الدكتور/ طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.

الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.

الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.

كمال زايد، رجل الأعمال.

الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.

الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.

نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.

الدكتور/ هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.