عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حزب العدل يشيد بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني: يعبر عن التنوع السياسي

حزب العدل
حزب العدل

رحب حزب العدل، بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف، وعبر بشكل حقيقي وجاد، عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية.

وقال الحزب في بيانه: وإذ يثمن حزب العدل تلك الخطوة التي تأتي لتجيب على اللغط والتساؤلات المثارة خلال الفترة الماضية؛ فإننا نشيد بجهود المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، على مجهوداته للوصول لهذا التشكيل الجيد، ونؤكد على تطلعنا لبدء جلسات الحوار الوطني، باعتبار أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد نحو صياغة مستقبل هذا الوطن، بما يحقق مصلحة مصر والمصريين.

جاء ذلك بعد إعلان إدارة الحوار الوطني عن الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني  من 19 عضوا في وقت استغرق نحو عشرين يوميا بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له فيما يلى:

أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب.
أميرة صابر، عضو مجلس النواب.
جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.
الدكتور/ جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.
الدكتورة/ ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.
سمير مرقص، الباحث والكاتب السياسي.
الدكتور/ طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
عبدالعظيم حماد، الكاتب الصحفي.
عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي.
الدكتور/ عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
الدكتورة/ فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية.
الدكتورة/ فاطمة خفاجي، منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي.
كمال زايد، رجل الأعمال.
الدكتورة/ مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

محمد سلماوي، الأديب والكاتب الصحفي.
الدكتور/ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
الدكتور/ محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة.
نجاد البرعي، المحامي الحقوقي.
الدكتور/ هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.

ويأتي هذا التشكيل ليعبر عن المشاركة  الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.
وسوف تتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماعه الأول خلال أيام قليلة.

الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني حزب العدل ضياء رشوان المنسق العام للحوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قاتل نيرة بالأبيض وأمها بنظارة سوداء.. القصة الكاملة لجلسة قضية طالبة المنصورة| صور

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2021

بدون أهله.. قاتل نيرة أشرف وحيدا في محكمة الجنايات| صور

اعترافات مثيرة.. محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة ( تغطية خاصة)

وزير التعليم: خريجو 3 كليات مستبعدون من التقديم في مسابقة30 ألف معلم

شاب ينهي حياته بالقفز من سطح مبني في العباسية.. صور

ريكاردو سواريز.. 5 معلومات عن المدير الفني الأقرب لقيادة الأهلي

3800 جنيه الحد الأدنى لراتب المدرسين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم

ترشيحاتنا

ميدو: الأهلي مهمهوش "المنظرة" في ملف مدربه الجديد ..فيديو

ميدو يوجه التحية لحسام غالي وأمير توفيق ويكشف مميزات مدرب الأهلي المُنتظر..فيديو

ميدو: سامي قمصان مدرب "كبير" وتاكيس جونياس سهل مهمة الأهلي.. فيديو

الكشف عن تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية جديدة لصالح أوكرانيا

وفقا لآخر تحديث.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 -6-2022

هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. 17 سبب يجعلك لا تفوته

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عروس ترقص مع "ماكيت" لوالدتها خلال حفل زفافها

سعر الكيلو 7 آلاف جنيه.. اكتشاف أغلى مخلوق نادر على الأرض

طفرة.. ابتكار روبوتات أسماك يمكنها جمع البلاستيك من المحيطات

العفاريت خطفته.. الكاميرات ترصد لحظة اختفاء طفل صغير فجأة بطريقة غريبة بماليزيا

فيديو

صحة الفنانين.. عملية قلب لـ محمد ثروت .. وتمزق أربطة لـ شذى وزيادة وزن وائل كفوري

البطاطا ضمن مكونات الخبز.. التموين: نخفف استخدامات القمح وترقب بانخفاض الأسعار

صفوة الأصفياء لريحان كريم تحقق مليون مشاهدة.. فيديو

بفستان الفرح.. وفاة عروس كفر الشيخ بوسي كامل أثناء عقد قرانها |فيديوجراف

المزيد
ads

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

عمرو الحديدي

إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ