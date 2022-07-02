أستاذ بجامعة القاهرة: مشروعات الطرق عنوان تقدم الدول والرئيس السيسي نجح فيها|فيديو

قال الدكتور مجدي صلاح، أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة القاهرة، إن مشروعات الطرق هي عنوان الحضارة والتقدم لأي دولة، وهو ما يلفت انتباه المصريين عند السفر للخارج.

وأضاف الدكتور مجدي صلاح، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن مشروع محور "ياسر رزق" مهم جدا ، نظرا لدوره في ربط منطقة المقطم بتوسعاتها مع طريق صلاح سالم.

وأوضح أنه لا يوجد ربط مباشر بين المقطم والقاهرة الكبرى، والمشروع سيساهم في تخفيف الزحام في هذه الطرق.

وأكد أستاذ الطرق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهر جهدا رائعا في رفع كفاءة منظومة الطرق والكباري، فضلا عن إضافة عدد كبير من المحاور للشبكة.

