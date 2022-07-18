استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة القصير

تابعت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الإثنين، حملات رفع المخلفات بعدد من المناطق والأحياء والشوارع الداخلية، وذلك بمعدات الشركة المكلفة بأعمال النظافة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وتعليمات إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بتكثيف حملات النظافة بكافة المناطق والشوارع.

على الجانب الاخر استقبل اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، لجنة رقابية برئاسة المهندس هاني محمد عبدالوهاب، من وزارة التنمية المحلية، للتحقق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء بالمدينة، وصحة قيد المبالغ المحصلة للتصالح عنها، والتأكيد من توريدها كاملة للحسابات المخصصة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات الرقابية، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن محافظة البحر الأحمر.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم، أنه يتم فتح باب التقدم لطلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء، بعد استيفاء عدة شروط، أهمها سداد الرسوم المقررة.

وشدد على مراجعة شاملة على الملف كاملا، وكذلك إحداثيات كل المبانى المخالفة.

أوضح عدلي أن قانون التصالح راعى البعد الاجتماعي للمخالفين ويهدف إلى المشاركة فى حل أزمة السكن لدى عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج، لأن الإزالة ستضر بالجميع سواء كان الدولة أو المواطنين .

على الجانب الأخر ، يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 10 رحلات طيران سياحية دولية أغلبها أوروبية، ضمن 116 رحلة أسبوعية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تصل تلك الرحلات من 12 دولة أوروبية.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من بين 116 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 108 رحلات دولية و8 رحلات أخرى داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندى، و17 من المطارات الإيطالية.

بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا و35 رحلة من التشيك والذى يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا ورحلة من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.