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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يروج للمثلية.. أنباء عن منع Thor Love And Thunder في 5 دول عربية

Thor Love And Thunder
Thor Love And Thunder

تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد منع عرض عرض أفلام استديوهات مارفل Thor Love And Thunder، في مصر والكويت، والسعودية وقطر وعمان، وذلك بسبب عدم حذف مشاهد المثلية بالفيلم ومدتها 20 ثانية، ومن المتوقع أن تمنع عدد من البلدان العربية عرض الفيلم.

 

تمكن فيلم Thor: Love and Thunderمن التربع على عرش البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بعدما حقق خلال عطلة الأسبوع الماضي حوالي 46 مليون دولار، لتصل مبيعاته في أمريكا الشمالية إلى حوالي 233 مليون دولار. 

 Thor: Love And Thunder يتفوق في شباك التذاكر البريطاني

Thor: Love and Thunder يحافظ على صدارة البوكس أوفيس الأمريكي

فيما تبلغ إيرادات فيلم Thor: Love and Thunder حول العالم حوالي 500 مليون دولار، بعد طرحه يوم 8  يوليو الجاري، فيما يواصل فيلم  Top Gun: Maverick تحقيق إيرادات بالملايين لصناعه حيث حصل على 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية. 

 

واحتل فيلم   Top Gun: Maverick المركز الرابع في البوكس أوفيس، ومن بعده فيلم Elvis الذي جاء في المرتبة الخامسة محققا حوالي 8 مليون دولار هذا الأسبوع. 

 

فيلم Thor: Love and Thunder الذي يخرجه تايكا وايتيتي، ظهرت أحداثه في الفيديو الدعائي بشكل كوميدي، حيث يحاول ثور اكتشاف نفسه بعد انتهاء سلسلة الأفينجرز. 

 

خرج ثور في رحلة مع أبطال Guardians of the Galaxy لاكتشاف نفسه بعد سقوط مملكة أسجارد، وترك مطرقته السحرية لمعرفة من هو بدون قدراته الخارقة. 

 

فيما ظهر في الفيديو الدعائي عدد من أبطال العمل على رأسهم كريس برات وديف باتيستا، وتيسا تومبسون، فيما شهد الفيديو الدعائي مفاجأة وهي عودة الممثلة ناتالي بورتمان بشخصية جين فوستر على أنها ثور الجديدة. 

 

توفر منصة ديزني بلس إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لعشاق أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame" و"Black Widow" وأحدث مسلسلات مارفل، بما في ذلك "Moon Knight" و"WandaVision" ومسلسل الرسوم المتحركة المذهل "ماذا لو؟".

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يروج للمثلية.. أنباء عن منع Thor Love And Thunder في 5 دول عربية

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