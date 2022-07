يروج للمثلية.. أنباء عن منع Thor Love And Thunder في 5 دول عربية

تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد منع عرض عرض أفلام استديوهات مارفل Thor Love And Thunder، في مصر والكويت، والسعودية وقطر وعمان، وذلك بسبب عدم حذف مشاهد المثلية بالفيلم ومدتها 20 ثانية، ومن المتوقع أن تمنع عدد من البلدان العربية عرض الفيلم.

تمكن فيلم Thor: Love and Thunderمن التربع على عرش البوكس أوفيس الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بعدما حقق خلال عطلة الأسبوع الماضي حوالي 46 مليون دولار، لتصل مبيعاته في أمريكا الشمالية إلى حوالي 233 مليون دولار.

فيما تبلغ إيرادات فيلم Thor: Love and Thunder حول العالم حوالي 500 مليون دولار، بعد طرحه يوم 8 يوليو الجاري، فيما يواصل فيلم Top Gun: Maverick تحقيق إيرادات بالملايين لصناعه حيث حصل على 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية.

واحتل فيلم Top Gun: Maverick المركز الرابع في البوكس أوفيس، ومن بعده فيلم Elvis الذي جاء في المرتبة الخامسة محققا حوالي 8 مليون دولار هذا الأسبوع.

فيلم Thor: Love and Thunder الذي يخرجه تايكا وايتيتي، ظهرت أحداثه في الفيديو الدعائي بشكل كوميدي، حيث يحاول ثور اكتشاف نفسه بعد انتهاء سلسلة الأفينجرز.

خرج ثور في رحلة مع أبطال Guardians of the Galaxy لاكتشاف نفسه بعد سقوط مملكة أسجارد، وترك مطرقته السحرية لمعرفة من هو بدون قدراته الخارقة.

فيما ظهر في الفيديو الدعائي عدد من أبطال العمل على رأسهم كريس برات وديف باتيستا، وتيسا تومبسون، فيما شهد الفيديو الدعائي مفاجأة وهي عودة الممثلة ناتالي بورتمان بشخصية جين فوستر على أنها ثور الجديدة.

