فعاليات حزب مستقبل وطن في المحافظات خلال 24 ساعة .. تعرف عليها

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة:

استكملت أمانة مركز العياط، تنفيذ فصول لمحو الأمية للكبار، بالتعاون مع أمينة المرأة بالمحافظة، حيث أنشا فصول لتعليم الكبار بزاوية أبو سويلم، بموجب بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية وأمانة الحزب، ومن المقرر إنشاء فصول أخرى في عدد من المدارس داخل دائرة مركز ومدينة العياط بهدف محو الأمية للمرأة حيث تسهم المبادرة في منح المتسربين من التعليم فرصة للحاق بركب التعليم وتقليل نسبة الأمية، ومن جانبه، قامت أمانة قسم الوراق بتنظيم زيارة للإدارة التعليمية بالوراق، لبحث العديد من الأمور التي تهم أولياء الأمور والطلاب ومنها التنسيق للقبول وملفات طلبة الثالث الإعدادي وعملية التحويلات بين المدارس حسب المجموع والموقع الجغرافي وامتحانات الدور الثاني والاطمئنان على تهيئة الاجواء للطالب لمساعدته على التركيز والتأكد من جاهزية اللجان والتأكد من الاجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا حرصا على السلامة ومناقشة جميع الأمور التعليمية التي تخص الطالب الوراقي، وعلي جانب أخر، كرمت أمانة منشاة القناطر، الأطقم الطبية المشاركة في حملة "طرق الأبواب"، لمكافحة فيروس كورونا بإدارة منشأة القناطر الصحية شرق.

وفي محافظة الغربية:

تواصل أمانة مدينة زفتى، لليوم العاشر على التوالى حملتها "معاً نطمئن"، فى مقر الوحدة الحزبية للحى البحرى، حيث نظمت حملة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين بمكان ثابت بمقر الوحدة الحزبية، لتلقى الجرعة الأولى والثانية والثالثة، وتعمل الحملة يوميا لخدمة أهالى مدينه زفتى وخدمة كبار السن والوصول لهم إلى منازلهم إن لزم الأمر وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والحزب، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز السنطة، حملة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في قرية كفر كلا الباب،كما كون فرقا التعقيم للمنشآت والمنازل والشوارع الرئيسية والمساجد والكنائس في بداية انتشار الفيروس بقري مركز السنطة.

وفي محافظة الأقصر:

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، قافلة طبية في تخصص طب العيون بالمجان، يوم السبت المقبل الموافق 30 يوليو 2022، وتبدأ الفعاليات الساعة العاشرة صباحا بديوان الخلايفة بقرية الرياينة بمدينة أرمنت، حيث أن القافلة تعد الثالثة التي ينظمها الحزب بالأقصر وتتم بالتعاون مع مستشفي العيون الدولي وتأتي ضمن مبادرة (صحتك تهمنا).

وفي محافظة أسوان:

تواصل أمانة مركز إدفو، فعاليات حملة "قريتى نظيفة" والتى تهدف إلى نظافة وتجميل قرى مركز إدفو، حيث أن الأعمال تتواصل وعلى مدار اليوم وستظل طوال أيام المبادرة فى نطاق الحدود الجغرافية لمجلس قروى الرديسية بحرى، وهناك تجاوب كبير من قبل أهالى المناطق المستهدفة ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى المبادرة، وفي سياق أخر، التقت أمانة مركز إدفو اليوم أعضاء الوحدة الحزبية بالصعايدة قبلى بالإضافة إلى أهالى المنطقة، وقد استمع النواب إلى الأهالى وبعض المشكلات التى تعانى منها المنطقة، وقد تواصل النواب مع بعض المسؤولين للوقوف على حلول لحل هذه المشكلات، وقد وعد النواب أهالى المنطقة بلقاء قريب يتم خلاله الوقوف على ماتم .

وفي محافظة الوادي الجديد:

أعلنت أمانة مركز الداخلة، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية اسمنت، اليوم الخميس ، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام وذلك اليوم الخميس بالوحدة الصحية بقرية أسمنت، وتشمل القافلة التخصصات الآتية "انف واذن وحنجرة، وجراحة، أطفال، جلدية، أسنان، صيدلي".

وفي محافظة البحر الأحمر:

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمدينة سفاجا، ندوة للحديث عن ثورة 23 يوليو وذلك بمقر الحزب بمدينة سفاجا، وتناولت الندوة الأسباب التي أدت إلى ثورة 23 يوليو ونتائج الثورة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وظروف مصر قبل ثورة 23 يوليو.

وفي محافظة السويس:

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك بالكشف الصحي المجاني في تخصص جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أغسطس 2022، حيث تم وضع خطة عمل للمبادرة بأن تشمل جميع التخصصات اسبوعياً، وتهدف المبادرة إلي دعم الدولة المصرية في تجسيد دور المشاركة المجتمعية الفعالة علي أرض الواقع لخدمة أهالي المحافظة، وتم اختيار نخبة من أفضل الاطباء في جميع التخصصات، والمتابعة المستمرة مع جامعة السويس للإستعانة بأساتذة الكليات، وفي المقابل حققت المبادرة نتائج إيجابية كبيرة من خلال التشخيص والعلاج.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.