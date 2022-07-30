أخبار التعليم.. اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية.. شاهد السماء ولا تفزع.. أمطار من شهب دلتا الدلويات تتساقط على مصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آثار القاهرة: اليوم بدء الفصل الدراسى الصيفى

أعلن الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، موعد بدأ الفصل الدراسي الصيفي.

اعرف ازاي تنجح باختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية

فتح موقع التنسيق الإلكتروني للتسجيل فى اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء مكتب تنسيق الجامعات 2022 أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022

غدًا.. انطلاق حملة توعية لمرضى هشاشة العظام بكلية الحقوق جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة عين شمس حملة توعية لمرض هشاشة العظام بعنوان "متنكسريش - متنكسرش" للسيدات فوق 50 سنة والرجال فوق 60 سنة وأى مريض سكر فوق 50 سنة أو تعرض لكسر نتيجة سقوط بسيط أو خبطة في خلال ال 3 أشهر الماضية للكشف المبكر المجاني لتجنب حدوث كسور بسبب هشاشة العظام.

تجارة عين شمس تعلن نتائج الترم الثاني للفرقة الثالثة.. اليوم

أكد الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أنه وفقا للجدول المعلن، فمن المقرر إعلان النتيجة وذلك على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS فى المواعيد التالية: الفرقة الثالثة بدءًا من يوم السبت الموافق 30 يوليو، وسيتم إعلان نتيجة للفرقة الرابعة بدءًا من يوم الأحد الموافق 31 يوليو.

شاهد السماء ولا تفزع.. أمطار من شهب دلتا الدلويات تتساقط على مصر الآن

يكون سكان مصر اليوم على موعد مع ظاهرة فلكية هامة وجميلة، وهى زخة شهب دلتا الدلويات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير إذا توافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عنها.

التسجيل بالدراسات العليا بجامعة حلوان.. عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية. جامعة حلوان عن بدء التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان، حيث بدأ استقبال طلبات التقديم بمرحلة الدراسات العليا بالعام الدراسى الجديد بجميع المراحل.