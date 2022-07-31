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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر تفاصيل مصرع طفلين اختنقا داخل سيارة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في أقل من لحظات تبدل الحال فبعد أن كان الأطفال يلهون ويلعبون بالقرب من منزل أسرتهم بقرية شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية وسط جو من البهجة والفرحة ليتبدل الوضع إلى صراخ وعويل من جانب أفراد أسرتها عقب العثور عليهم متوفين داخل سيارة ملاكي بالقرب من منزل الأسرة..

تفاصيل مأساوية وحالة من الحزن سادت بين جميع أفراد الأسرة والذين رفضوا الحديث مع وسائل الإعلام بسبب مصابهم الأليم مطالبين باحترام مشاعرهم، خاصة لفقدانهم طفلين من أبنائهم لم يتجاوز أعمارهم السنوات الأربع.

تم تشييع الجثامين وسط حالة من الحزن والتي سادت بين أفراد أسرهم مطالبين بالدعاء لهم بالرحمة ولأسرهم بالصبر والسلون، مؤكدين رضائهم التام بقاء الله وقدره وأن هذه إرادة الله.

فيما أفادت المعلومات الأولية انه عثر أهالي قرية شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية علي طفلين، في الثالثة من عمرهما متوفيان داخل سيارة ملاكي خلال لهوهم داخلها وتم نقل الجثتين إلى مستشفى ديرب نجم.

مصرع طفلين اختنقا داخل سيارة بالشرقية

 فما ورد بلاغ باستقبال مستشفى ديرب نجم الطفلين "سامح  أ ع" 3 سنوات، مُقيم قرية شنبارة منقلا دائرة مركز ديرب نجم، وأحد أقاربه يدعي "زين أ ز" 3 سنوات متوفيان وبتوقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة انقطاع الأكسجين عن الطفلين.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطفل الثاني كان مع أسرته في زيارة إلى منزل أهل الطفل الأول، وأثناء الزيارة غاب الطفلين عن الأنظار بسبب اللهو، وقامت الأسرتين بالبحث عنهما وعثر عليهما متوفيين داخل سيارة ملاكي عقب انغلاق أبواب السيارة عليهما وتم دفن الجثامين بمقابر أسرهم.

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