مصرع طفلين اختنقا داخل سيارة بالشرقية

عثر اهالي قرية شنبارة منقلا التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية علي طفلين، في الثالثة من عمرهما متوفيان داخل سيارة ملاكي خلال لهوهم داخلها وتم نقل الجثتين إلى مستشفى ديرب نجم والتحفظ عليهم .

ورود بلاغ باستقبال مستشفى ديرب نجم الطفلين "سامح أ ع" 3 سنوات، مُقيم قرية شنبارة منقلا دائرة مركز ديرب نجم، وأحد أقاربه يدعي "زين أ ز" 3 سنوات متوفيان.

وبتوقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة انقطاع الأكسجين عن الطفلين.

وأشارت التحريات الأولية الي أن الطفل الثاني كان مع أسرته في زيارة إلى منزل أهل الطفل الأول، وأثناء الزيارة غاب الطفلين عن الأنظار بسبب اللهو، وقامت الاسرتين بالبحث عنهما وعثر عليهما متوفيين داخل سيارة ملاكي عقب انغلاق أبواب السيارة عليهما وجاري تحرير محضر بالواقعة.