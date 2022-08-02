إحداهن صححت الأكاذيب وأخرى تغزلت فى صوتها .. 3 فنانات دعمن آمال ماهر فى حفلها

حالة من الدعم والمحبة صاحبت الفنانة آمال ماهر بعد عودتها إلى إحياء الحفلات من جديد ، عقب غياب فترة طويلة من لقاء جمهورها بشكل مباشر من خلال تقديم الحفلات الغنائية بالإضافة الى غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترات .

وأطلت الفنانة آمال ماهر ليلة الجمعة الماضية من جديد بحفل غنائي هو الاضخم حتي الآن ، حيث لمع الحفل فى سماء مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت من اهم المدن الساحلية فى الوقت الراهن .

آمال ماهر

حضر الجمهور بكثافة الى حفل آمال ماهر مقدمين لها الدعم والمحبة الذى يستحقه هذا الصوت المصري المميز ، فقد منح الحاضرين لها دفعة قوية لاستكمال مشوارها الفني بعد عودتها من جديد .

3 نجمات دعمن آمال ماهر فى حفلها :

وعلى الرغم من أن حضور أهل الفن المتواجدين بالساحل الشمالي حالياً لم يكن كبيراً ، إلا أن هناك 3 فنانات حرصن علي حضور حفل آمال ماهر والاستمتاع به .

فقد كانت الفنانة الهام شاهين هي اولي الحاضرات التى سارعت لحضور حفل آمال ماهر لتستمع فى المقام الاول بصوتها العذب ، وظهرت الهام شاهين فى عدد من الصور بجانب شقيقتها مصممة الازياء ايناس شاهين وهن يمسكن بعلم مصر ، بل انها بعد الحفل تغزلت فى صوت آمال ماهر فى تصريحات صحفية .

الهام وايناس شاهين والفت عمر

إما الفنانة الثانية التى حضت الحفل فقد كانت مريم الخشت ، والتى ظهرت برفقة زميلها فى الإذاعة الإعلامي شريف نور الدين ، وعلقت “ الخشت ” فى اليوم التالي على بعض الاخبار المغلوطة التى انتشرت عن الحفل .

حيث قالت : طيب أنا شايفة أخبار غير حقيقة أو مغلوطة عن حفل آمال ماهر، وإنها كانت فاشلة وفاضية وكلام من دا على مسؤليتي الحفلة كانت... منظمة هايل، فيما عدا التأخير .. مستوى الحضور كان هايل وكان في محبين وعائلات وشباب وناس محترمة وشخصيات عامة”.

مريم الخشت

واستكملت مريم الخشت كلامها قائلة: “وهى كانت سعيدة جداً.. غنت بس القديم وكلاسيكيات وأغنيتين جداد هايلين.. المكان مارينا العلمين هايل ومناسب للحفلات ناقصه بس الأكل والمشروبات”

إما الفنانة الثالثة التى حضرت حفل آمال ماهر فكانت الفت عمر ، والتي ظهرت فى عدد من الصور بجانب الفنانة إلهام شاهين ".

الهام شاهين خلال الحفل

وزراء وشخصيات عامة فى حفل آمال ماهر:



وحرص عدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة على حضور حفل الفنانة آمال ماهر ، والذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة ، حيث حضرت وزيرة التضامن نيفين القباج الحفل

آمال ماهر

أغنية آمال ماهر الجديدة :

حرصت آمال ماهر على اختيار عدد من الاغاني لتهديها بصوتها العذب الى المستمعين ، حيث بدأت الحفل بواحدة من أعذب الأغاني الوطنية وهي “ طوبة فوق طوبة ” ، بالاضافة الى عدد من الاغاني الشهيرة لها مثل “ سكة السلامة ” و" اتقي ربنا فيا “ و” احنا ولاد النهاردة “ و “ رايح بيا فين ” ، كما غنت لأول مرة عدد من أغنيات البومها الجديد وهم “ ذرة رجولة ” ، و" الحكاية فى مشهدين ".