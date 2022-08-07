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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخطت 73 عاما..إطلالات نادية الجندي تؤكد مقولة السن مجرد رقم

صدى البلد

تبلغ من العمر ٧٣ عاما ولكنها تظهر فى احلى لقطات من عمرها تجعلها فى العشرينات ، تؤكد مقولة الشباب شبابالقلب ، هى النجمة نادية الجندي  التى اثارت الجدل من خلال ظهورها فى اخر جلسة تصوير خضعت لها فى الساحل الشمالى.

 

وتظهر النجمة نادية الجندي، بإطلالات شبابية فهى تعتمد على الملابس التى تتناسب مع رشاقتها واناقتها لتصبح بهذا الجمال الساحر.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد النجمة نادية الجندي على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الورديوأحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها جريئة ويكشف عن أنوثتها.


 

وخضعت نادية الجندي لهذه الجلسة بالساحل الشمالي وظهرت وهي مرتدية ملابس صيفية وكانت كل الصور تعكسمدى سعادتها واستمتاعها بفصل الصيف .


 

 وقد تساءل الكثير عن سر رشاقة وجمال نادية الجندي والحقيقة أن نجمة الجماهير لم تخف السر وتحدثت عن روتينحياتها للحفاظ على جمالها وقالت :" السهر ممنوع في حياتي ، كما أنني امارس رياضة الجري واتناول الأطعمةبكميات محدودة ولكني أرفض الريجيم وأميل بشكل أكبر لممارسة الرياضة " .

من ناحية أخرى تلقت نادية الجندي عددا من العروض الفنية إلا أنها لم تحسم قرارها بشأن هذه العروض حتى الآن .

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