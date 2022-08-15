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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خبير: هناك قوانين تحجم من شراء السيارات لصالح الوكلاء المحتكرين

سيارات - أرشيفية
سيارات - أرشيفية

أكد المهندس عصام غنايم، خبير السيارات، أن هناك سيارة كانت تدخل بدون جمارك، ورغم ذلك سعرها كان يتساوى مع السيارات التي تدخل بجمارك، وهذا بسبب الاحتكار. 

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 وأوضح "غنايم"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن حل مشكلة سوق السيارات في يد وزارتي المالية والصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن  هناك قوانين تحجم من شراء السيارات لصالح الوكلاء المحتكرين، وهذا الأمر لا يجب أن يستمر. 

سوق السيارات

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شاهدنا وقف عجلة الاقتصاد المصري، خاصة في سوق السيارات لتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات تاسع أكبر قطاع في العالم، ولا يجب وقفه، لأن هذا يقضي على الكثير من فرص العمل. 

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