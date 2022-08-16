حفاوة ودعم.. وزارة الخارجية الكندية تقيم حفل توديع للسفير المصري

أقامت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، حفل غداء لتوديع السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لمصر.

حضر الحفل السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية "روب أوليفانت" نيابة عن وزيرة الخارجية الكندية، ومساعدة وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس البروتوكول الكندي، ومستشار رئيس الوزراء "ترودو" لشئون الاستخبارات والتقديرات، ومديرو عموم إدارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة رئيس جامعة أوتاوا، وعمداء السلك الدبلوماسي الأجنبي والسلك الدبلوماسي العربي، ونائبة رئيس مجلس الأعمال العربي الكندي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى كندا.

وأشاد السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية في الكلمة التي ألقاها بالدور الذي قام به السفير المصري في دفع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب عن تقدير الجانب الكندي لجهود السفير التي بذلها خلال فترة عمله التي امتدت على مدار 4 سنوات لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين، ودعم آليات التشاور والتنسيق تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية.

كما أثنى المسئول الكندي على التطور الهائل الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، والذي اطلع بنفسه عليه خلال الزيارتين اللتان قام بهما إلى القاهرة، مقدماً العزاء للحكومة المصرية في ضحايا حادث كنيسة "أبي سيفين"، ومشيداً بالدور القيادي الرائد للرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مفاهيم الحريات الدينية في مصر.

من جانبه، ألقى السفير أحمد أبو زيد كلمة، أعرب فيها عن تقديره للحفاوة التي لاقاها لدى مختلف المسئولين الكنديين خلال فترة عمله في كندا، والدعم الذي وجده من جانبهم لمختلف المبادرات والجهود التي اضطلعت بها السفارة المصرية في أوتاوا خلال الفترة الماضية لدعم وتعزيز الشراكة بين البلدين، وهو ما كان ليأتي لولا إيمان المسئولين الكنديين بأهمية مصر وثقلها الدولي والإقليمي، وبوجود فرص عديدة للارتقاء بالمصالح المصرية والكندية من خلال تلك الشراكة.

وأضاف السفير المصري أن تلك الروح الإيجابية أكدها حرص الجانبين على الحفاظ على جسور التواصل على مختلف المستويات، مشيرا إلى الزيارة الحالية لوزير التنمية الدولية "هارجيت ساجان" إلى مصر، والتي تأتي في توقيت مهم لتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات بالتغير المناخي والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وحرص الجانب الكندى على تسليم السفير المصري هدية تذكارية بمناسبة انتهاء فترة عمله.

